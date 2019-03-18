Анонимные компании из офшоров владеют британской недвижимостью на $132 млрд

Владельцы около 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе неизвестны, поскольку она зарегистрирована на компании из офшоров, свидетельствует исследование неправительственной организации Global Witness.

Кадастровая стоимость такой недвижимости согласно данным Управления регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество составляет 56 млрд фунтов стерлингов, однако реальная стоимость с учетом инфляции и отсутствия данных о цене для некоторых объектов, скорее всего, превышает 100 млрд фунтов ($132,4 млрд), говорится в докладе Global Witness.

В понедельник этот доклад был передан парламентскому комитету, который рассматривает возможность создания в Великобритании реестра конечных владельцев недвижимости. Обсуждение такого реестра ведется с 2016 года, но особого прогресса пока нет.

"Становится все яснее, что британская недвижимость - один из излюбленных инструментов хранения и отмывания украденных денег для преступников и коррупционеров", - отметила представитель Global Witness Эйва Ли.

Около 40% таких зданий расположены в Лондоне. В том числе 134 объекта, принадлежащих неизвестным владельцам, находятся на Кадоган-сквер в элитном районе Найтсбридж, где средняя стоимость дома или квартиры превышает 3 млн фунтов.

В Вестминстере, в непосредственной близости от здания британского парламента и многих правительственных учреждений, можно найти около 10 тыс. таких объектов, в Кенсингтоне и Челси - почти 6 тыс.