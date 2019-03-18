Экономика

15:30 18.03.2019

НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 71,5 млн грн

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НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 71,5 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) 15 марта предоставил трем банкам кредит рефинансирования на общую сумму 71,5 млн грн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых.

Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, НБУ с 11 января 2019 года обновил операционный дизайн монетарной политики для более гибкого реагирования на переход банковской системы от профицита к дефициту ликвидности.

Основными операциями нового дизайна являются тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по предоставлению кредитов рефинансирования на этот же срок. Процентная ставка по обоим инструментам установлена на уровне учетной ставки НБУ.

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депосертификатов не ограничены в объемах и проводятся, чередуясь, раз в неделю по пятницам: одну неделю - тендер по предоставлению ликвидности, вторую - размещение депозитных сертификатов.

Теги: #нбу #банки #рефинансирование
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