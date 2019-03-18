Винницкий молокозавод "Рошен" в 2018г сократил чистую прибыль вчетверо

Винницкий молокозавод "Рошен" (ВМЗР), входящий в корпорацию Roshen, в 2018 году сократил чистую прибыль в 4,4 раза - до 25,7 млн грн.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о собрании акционеров 24 апреля, компания планирует оставить прибыль нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

Нераспределенная прибыль молокозавода в 2018 году составила 373 млн грн (+7,4%), активы – 607,2 млн грн (-12%).

Суммарная дебиторская задолженность завода по итогам года составила 106 млн грн (-31%), текущие обязательства – 220,7 млн грн (-33%), долгосрочные обязательства отсутствуют.

Винницкий молочный завод "Рошен" начал производственную деятельность в июне 2014 года. Его мощность дает возможность перерабатывать 600 тонн молока в сутки.