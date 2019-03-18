Экономика

12:03 18.03.2019

"Укрзализныця" в 2018 г. увеличила уплату налогов на 16,6%

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"Укрзализныця" в 2018 г. увеличила уплату налогов на 16,6%

АО "Укрзализныця" в 2018 году уплатило в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды более 20,4 млрд грн налогов и сборов, что на 16,57% больше, чем в 2017 году (около 17,5 млрд грн).

Как сообщается на сайте компании, в 2018 году "Укрзализныця" уплатила более 13 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты, а также 7,4 млрд грн единого социального взноса, заняв первое место среди предприятий-налогоплательщиков транспортной отрасли.

По словам директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, всего в прошлом году компания уплатила в виде налогов и обязательных платежей, в том числе социальных, около 45% созданной добавленной стоимости компании.

"Это достаточно высокий показатель, ведь в среднем в Украине налоговая нагрузка с социальными начислениями составляет 37-38%, в странах Западной Европы - 41%, а в такой развитой стране, как Япония, - менее 22%", - подчеркнул А.Рязанцев.

Он также сообщил, что в 2019 году на "Укрзализныцю" упадет дополнительная налоговая нагрузка, связанная с уплатой земельного налога.

В компании подсчитали, что в связи с увеличением почти в четыре раза коэффициента по уплате земельного налога, в 2019 году компания должна оплатить 4,2 млрд грн земельного налога (против 1,2 млрд грн налога на землю в 2018 года).

"Общую налоговую нагрузку на "Укрзализныцю" в 2019 году следует ожидать уже на уровне 51-52%. Этот показатель значительно превышает уровень налоговой нагрузки Японии, стран Западной Европы и вплотную приближен к показателям США и Швеции", - сообщил А.Рязанцев, подчеркнув, что ни в одной стране железная дорога не платит налог на землю.

В компании напомнили, что согласно изменениям в Налоговом кодексе Украины, с 1 января 2019 года железнодорожная отрасль полностью лишена льготы по уплате земельного налога в размере 25% начисленного налога. Всего в пользовании Укрзализныци находится около 134 тыс. Га земли.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в 2017 году заплатила почти 17,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов, что на 2,5 млрд грн больше показателей 2016 года.

Теги: #налоги #укрзализныця #украина #рязанцев
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