Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

Китай планирует упростить правила допуска иностранных инвесторов к участию в проектах геологоразведки и добычи нефти и газа на территории страны совместно с китайскими корпорациями.

Как говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по развитию и реформе КНР, уже отменено требование о том, что заявка иностранной компании должна включать полный план реализации проекта.

Теперь партнерам достаточно заполнить описание проекта в электронном виде.

"Эти изменения существенно сократят время, необходимое совместным предприятиям на получение лицензии, и будут дополнительно способствовать сотрудничеству китайских и иностранных нефтегазовых предприятий", - говорится в документе.

Изменения также затрагивают добычу метана угольных пластов (CBM), требующую особо крупных начальных инвестиций, отмечает агентство Bloomberg.