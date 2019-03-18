Экономика

11:51 18.03.2019

Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

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Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

Китай планирует упростить правила допуска иностранных инвесторов к участию в проектах геологоразведки и добычи нефти и газа на территории страны совместно с китайскими корпорациями.

Как говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по развитию и реформе КНР, уже отменено требование о том, что заявка иностранной компании должна включать полный план реализации проекта.

Теперь партнерам достаточно заполнить описание проекта в электронном виде.

"Эти изменения существенно сократят время, необходимое совместным предприятиям на получение лицензии, и будут дополнительно способствовать сотрудничеству китайских и иностранных нефтегазовых предприятий", - говорится в документе.

Изменения также затрагивают добычу метана угольных пластов (CBM), требующую особо крупных начальных инвестиций, отмечает агентство Bloomberg.

Теги: #кнр #газ #китай #инвесторы #нефтепродукты
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