Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах
Китай планирует упростить правила допуска иностранных инвесторов к участию в проектах геологоразведки и добычи нефти и газа на территории страны совместно с китайскими корпорациями.
Как говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по развитию и реформе КНР, уже отменено требование о том, что заявка иностранной компании должна включать полный план реализации проекта.
Теперь партнерам достаточно заполнить описание проекта в электронном виде.
"Эти изменения существенно сократят время, необходимое совместным предприятиям на получение лицензии, и будут дополнительно способствовать сотрудничеству китайских и иностранных нефтегазовых предприятий", - говорится в документе.
Изменения также затрагивают добычу метана угольных пластов (CBM), требующую особо крупных начальных инвестиций, отмечает агентство Bloomberg.