Иран запустил в эксплуатацию 4 новых фазы разработки Южного Парса

Иран ввел в эксплуатацию 4 новых фазы (участка - ИФ) разработки газового месторождения Южный Парс, сообщило министерство нефти страны на своей страничке в социальных сетях.

По данным ведомства, в их запуск было инвестировано $11 млрд, что позволит увеличить общую добычу газа в Иране до 110 млн куб. м в сутки.

Ранее министр нефти Ирана Биджан Зангане заявлял о планах запустить в эксплуатацию к апрелю 2020 года 27 фаз разработки месторождения.

Месторождение Северное/Южный Парс - гигантское нефтегазовое месторождение, крупнейшее в мире. Оно расположено в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Общие запасы месторождения оцениваются в 28 трлн куб. м газа, из которых более 14 млрд куб. м приходится на Южный Парс.

Оператором разработки месторождения является иранская NIOC. "Газпром" (MOEX: GAZP) имеет 30% участия в разработке второй и третьей фаз.