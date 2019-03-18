Экономика

11:47 18.03.2019

Чистая продажа Нацбанком валюты на минувшей неделе составила $94,5 млн

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Чистая продажа Нацбанком валюты на минувшей неделе составила $94,5 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 11 по 15 марта продал на межбанковском валютном рынке $109,5 млн, что почти вдвое больше, чем за весь период с начала года.

Согласно сообщению на сайте центробанка, объем покупки валюты на минувшей неделе упал до $15 млн с $211,7 млн неделей ранее, в результате чего чистая продажа валюты составила $94,5 млн.

Информация об инструментах интервенций, который Нацбанк использовал на прошлой неделе, пока отсутствует.

Участники рынка называют одной из причин таких интервенций выплату "Укрзализныцей" на минувшей неделе $175 млн в счет частичного погашения еврооблигаций и купона по ним.

Официальный курс гривни после укрепления к доллару на позапрошлой неделе с 26,862244 грн/$1 до 26,389167 грн/$1 на минувшей неделе ослаб до 27,014849/$1.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $761,6 млн, а продал – $166,83 млн.

Теги: #валюта #украина #нацбанк
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