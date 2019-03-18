Цены на желруду в Китае и Сингапуре выросли из-за закрытия еще одного рудника Vale в Бразилии

Фьючерсные контракты на железную руду подорожали в понедельник в материковом Китае и Сингапуре из-за постановления бразильского суда, предписывающего компании Vale закрыть еще один рудник в связи с январской аварией на плотине хвостохранилища в штате Минас-Жерайс.

Торги фьючерсами на железную руду на Даляньской сырьевой бирже завершились на отметке 632,5 юаня ($94) за тонну, на 0,9% выше, чем в пятницу. В ходе торгов цена контракта поднималась на 2,9%.

В Сингапуре железная руда дорожала в течение сессии на 6,4%, но завершила ее подъемом на 1,7%, до $86,02 за тонну.

Vale сообщила, что выполнит решение суда о приостановке работ на руднике Timbopeba в штате Минас-Жерайс, где добывается 12,8 млн тонн руды в год. Ранее компания уже объявила о сокращении поставок примерно на 70 млн тонн на нескольких рудниках, хотя уточнила, что, возможно, оно будет компенсировано увеличением добычи на других месторождениях.

Мировой рынок не может понять, каким будет снижение предложения Vale с учетом всех изменений добычи, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, власти китайского Таншаня (провинция Хэбэй), одного из ведущих центров выплавки стали в стране, ужесточили ограничения на производство железорудного агломерата из-за загрязнения окружающей среды.