Lyft хочет привлечь около $2 млрд на IPO с оценкой капитализации до $23 млрд

Стартап Lyft Inc., основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для вызова автомобилей с водителем в США, хочет привлечь около $2 млрд в результате первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже NASDAQ и получить оценку капитализации от $21 млрд до $23 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Цена размещения Lyft может составить от $62 до $68 за акцию.

С понедельника Lyft начинает роуд-шоу в США, в ходе которого будет изучать отклик инвесторов на предложенный диапазон цен. Финальный прайсинг и листинг ожидаются в конце марта, сообщает CNBC.

Lyft получила от инвесторов $600 млн в рамках последнего раунда финансирования, прошедшего в июне 2018 года, тогда она была оценена в $15,1 млрд, причем ее оценка выросла вдвое с момента предыдущего раунда привлечения средств.

Выручка Lyft в 2018 году выросла более чем вдвое, до $2,16 млрд. Чистый убыток составил $911 млн против $688,3 млн в 2017 году, причем компания признает, что "есть вероятность, что мы не сможем выйти на прибыльный уровень в будущем". Ее расходы оцениваются в $3,13 млрд.

Число водителей, сотрудничающих с компанией, оценивается в 1,9 млн человек, ее услугами в прошлом году воспользовались 30,7 млн пассажиров - этот показатель утроился с конца 2016 года.

Организаторами IPO Lyft выбраны JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse Group AG и Jefferies Financial Group Inc.

С момента основания Lyft в 2012 году компания привлекла в общей сложности $5,1 млрд. Для сравнения: ее конкурент Uber за девять лет своего существования получил финансирование в размере более $16 млрд.

Uber рассматривает возможность проведения IPO в 2019 году, и, по данным WSJ, компания может быть оценена инвесторами в $120 млрд. Кроме того, в числе высокотехнологичных компаний, которые планируют в этом году выйти на открытый рынок, называются Pinterest Inc. и Slack Technologies Inc.

Lyft планирует разместить акции двух категорий. Ее основатели Джон Циммер (президент) и Логан Грин (CEO) вместе владеют около 7% акционерного капитала, но планируют сохранить почти 50% прав голоса и после IPO. По данным источников WSJ, они будут владеть акциями, обеспечивающими 20 голосов каждая, тогда как обыкновенная акция предоставляет владельцу всего один голос.