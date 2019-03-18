"Альянсэнерго" по заказу "Киевоблэнерго" построит в Борисполе СЭС до 5 МВт за 7 млн грн

ООО "Альянсэнерго" (Киев) по заказу ПАО "Киевоблэнерго" построит солнечную электростанцию (СЭС) "Борисполь" мощностью до 5 МВт в Борисполе по ул. Запорожская, 36-А.

Как сообщило "Киевоблэнерго" в системе ProZorro в начале марта, стоимость договора, который оно намерено заключить, - 7,28 млн грн.

В аукционе также принимало участие ООО "Спецэлектромонтаж 2007".

В конце 2017 года исполком Бориспольского горсовета предоставил ООО "Проминь-Энерго" градостроительные условия и ограничения застройки земучастка по ул.Запорожская 36-А в Борисполе для строительства СЭС мощностью 5МВт. В конце 2018 года ООО "Проминь-Энерго" получило в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг лицензию на производство э/э для первой очереди СЭС по указанному адресу мощностью 996,36 кВт.

По данным госреестра собственников юрлиц, по состоянию на февраль 2019 года ООО "Проминь-Энерго" с уставным капиталом 60 млн грн принадлежало четырем физлицам – Эдуарду Никитюку, Юлии Мережко, Игорю Проценко и Асатуру Багдасаряну.