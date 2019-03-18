Экономика

10:05 18.03.2019

Фалих: Потенциально решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне, надо изучить влияние санкций

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Фалих: Потенциально решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне, надо изучить влияние санкций

Потенциально решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

По его словам, ОПЕК не хочет менять курс, пока продолжается рост запасов нефти, и пока непонятно влияние на рынок санкций (в отношении Ирана и Венесуэлы - ИФ).

Х.аль-Фалих отметил, что в апреле еще рано принимать решение о судьбе сделки, поэтому рассматривается возможность отмены внеочередной встречи ОПЕК+, намеченной на 17-18 апреля.

По словам министра, рынок нефти остается перенасыщенным, а коммерческие запасы сырья увеличиваются.

Х.аль-Фалих сказал также, что ОПЕК и союзники готовы сокращать добычу, пока сохраняется избыток предложения.

Санкции США в отношении стран ОПЕК не будут влиять на решения организации, "пока мы не увидим, как они отражаются на запасах".

"Я думаю, что это заседание министерского мониторингового комитета будет рекомендовать, чтобы мы еще раз рассмотрели необходимость проведения встречи в апреле. Но пока рано говорить, дождемся полудня", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии.

"Консенсус, который последовал после нескольких двусторонних встреч, заключается в том, что в апреле ещё будет рано принимать какое-либо решение по добыче на второе полугодие. Я не могу говорить за весь мониторинговый комитет, но, судя по всему, все склоняются к тому, чтобы принять решение по этому вопросу в июне", - сказал Х.аль-Фалих. Ранее источник, близкий к картелю, говорил журналистам, что Саудовская Аравия выступает за принятие решения о продлении сделки уже в апреле, не оглядываясь на возможное влияние санкций на Иран и Венесуэлу.

В воскресенье прибывший на ряд встреч перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики Александр Новак также заявил, что нужно изучить влияние санкций на Иран, Венесуэлу, а также ситуацию с добычей в Ливии и Нигерии, поскольку эти "черные лебеди" оказывают существенное влияние на мировой рынок нефти. По словам российского министра, было бы более целесообразным в мае провести обсуждения для определения будущих шагов на дальнейший период для глобального нефтяного рынка.

В начале мая заканчивается срок освобождений, выданных Минфином США ряду стран, которые могут без риска попадания под санкции импортировать иранскую нефть. Потенциально объем неподсанкционного импорта составляет около 1 млн б/с, однако не все страны используют освобождения, все равно отказываясь от иранской нефти.

Приняв в декабре прошлого года решение о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с на первое полугодие 2019 года министры ОПЕК+ назначили сразу и проведение в апреле внеочередной встречи для возможного пересмотра решения, чтобы принимать действия для стабилизации рынка на опережение.

Со стороны Минфина США до сих пор не последовало никаких сигналов о дальнейших действиях в отношении Ирана. Ситуация в отношении нефтедобычи в Венесуэле остается напряженной ввиду санкций США, а также политического кризиса.

Теги: #опек #сделка
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