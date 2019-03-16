Экономика

10:16 16.03.2019

Мининфраструктуры предлагает Кабмину назначить первым замом министра Пограничного, заместителями – Ткачука и Зубко

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Мининфраструктуры предлагает Кабмину назначить первым замом министра Пограничного, заместителями – Ткачука и Зубко

Министерство инфраструктуры Украины предлагает Кабинету министров назначить первым заместителем министра инфраструктуры Святослава Пограничного, а заместителями министра Игоря Ткачука и Георгия Зубко.

"В секретариате Кабинета министров отрабатываются в установленном порядке соответствующие материалы относительно назначения Пограничного С.Л. первым заместителем министра инфраструктуры Украины, Зубко Г.Ю. – заместителем министра инфраструктуры Украины, Ткачука И.В. - заместителем министра инфраструктуры Украины", - говорится в ответе секретариата Кабинета министров на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, на данный момент у министра инфраструктуры есть два заместителя: Юрий Лавренюк и Виктор Довгань.

Теги: #кадры #мининфраструктуры #кабмин
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