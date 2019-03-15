Экономика

18:08 15.03.2019

НКРЭКУ предлагает освободить потребителей с годовым объемом учета газа до 10 тыс. куб. м от установки средств дистанционной передачи данных

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НКРЭКУ предлагает освободить потребителей с годовым объемом учета газа до 10 тыс. куб. м от установки средств дистанционной передачи данных

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), инициировала отмену обязательства по оборудованию счетчиков газа приборами дистанционной передачи данных для потребителей, чьи годовые объемы учета не превышают 10 тыс. куб м.

Соответствующий проект документа НКРЭКУ о внесении изменений в постановление № 2494 от 30 сентября 2015 года, обнародован на сайте комиссии и внесен в повестку дня заседания регулятора на 19 марта.

Согласно тексту обоснования к документу, операторы газораспределительных сетей (ГРС) не обеспечили надлежащее информирование потребителей о необходимости установки соответствующего оборудования. В результате по состоянию на май 2018 года (когда потребители обозначенной категории должны были завершить установку) только 1% владельцев счетчиков с годовым объемом учета газа до 10 тыс. куб м установил соответствующие оборудование.

Кроме того, у данной категории потребителей (в основном у предприятий малого бизнеса и бюджетных учреждений) чаще всего установлены узлы учета, требующие при их оборудовании приборами дистанционной передачи дополнительных расходов.

В обосновании к проекту регулятор также отметил случаи, при которых по отношению к потребителям выдвигаются обременительные технические и финансовые требования. В то же время регулятор напомнил, что потребитель не может отказать оператору ГРС в установке дистанционного прибора передачи за счет облгаза.

"Проектом предусматривается внесение изменений в постановления и Кодекс ГРС по части освобождения владельцев коммерческих узлов учета на объектах газопотребления которых установлены коммерческие узлы с типоразмером G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 и годовой объем учета газа которых меньше 10 тыс. м куб, от обязанности устанавливать средств дистанционной передачи данных", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, НКРЭКУ в июле 2018 года решила перенести предельный срок оборудования коммерческих узлов учета газа системами дистанционной передачи показателей на 1 мая 2019 года.

Теги: #газ #оборудование #нкрэку
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