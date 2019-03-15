Финансирование НОТУ будет предусмотрено в проекте Бюджетной декларации на 2020-2022 годы - Минфин

Министерство финансов Украины рассматривает возможность повышения финансирования ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" (НОТУ) в следующие три года, что будет отражено в проекте Бюджетной декларации на 2020-2022 годы.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Минфина, заместитель министра финансов Юрий Джигир на встрече с членами наблюдательного совета НОТУ и представителем медийных проектов Офиса Совета Европы в Украине сообщил, что сейчас министерство начало подготовку проекта трехлетней Бюджетной декларации, и вопрос финансовой поддержки Общественного вещателя находится в поле внимания Минфина.

Ю.Джигир подчеркнул, что это – одна из ключевых реформ, направленных на внедрение европейских стандартов в Украине, и ее успешность зависят от полноценного финансирования.

В министерстве подчеркивают, что трехлетняя Бюджетная декларация позволит решить вопросы защиты бюджетов НОТУ от политического влияния, а также обеспечит стабильный объем финансирования вещателя.

По словам Ю.Джигира, этот документ содержит "потолок" – предельные показатели расходов на следующие три года, что зафиксирует выделенный объем средств на Общественное вещание и послужит своеобразной защитой от политических влияний, человеческого фактора и урезания финансов.

По мнению Минфина, такая предсказуемость бюджетной политики и прогнозирования на несколько лет вперед станет ориентиром для разработки стратегий Общественного вещателя, основой для надежного планирования и обеспечит высокое качество контента.

Одновременно с целью эффективного использования бюджетных средств, НОТУ должна принять меры по упорядочению условий оплаты труда, пересмотра направлений использования бюджетных средств и средств, полученных от осуществления собственной финансово-хозяйственной деятельности, и их использования на приоритетных направлениях деятельности телерадиокомпании.

В соответствии законом "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", бюджетное обеспечение "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (ПАО НОТУ) должно составлять 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета за предыдущий год. Эта сумма составляет более 2 млрд грн.

На сегодня деятельность НОТУ финансируется из общего фонда госбюджета, и решение об объеме ежегодного бюджетного назначения принимается в ходе бюджетного процесса.

Как отмечают представители НОТУ, при таком подходе существуют риски политического влияния, давления на контент и занижение бюджетов Общественного вещания.