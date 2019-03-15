Экономика

15:02 15.03.2019

Большинство финансовых экспертов не ожидает изменения скорости реформ после выборов – экспресс-опрос CFA Society Ukraine

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Большинство финансовых экспертов не ожидает изменения скорости реформ после выборов – экспресс-опрос CFA Society Ukraine

Предстоящие в текущем году президентские и парламентские выборы в итоге вряд ли повлияют на скорость реализации в Украине реформ, полагает большинство участников 9-й инвестиционной конференции ассоциации CFA Society Ukraine, состоявшейся в Киеве в пятницу.

Согласно ее экспресс-опросу, соответствующий пункт поддержало 58,33% аудитории, затем подтвердило 62,94% во время повторного голосования после информационной панели.

В то же время 15,74% участников и 21,68% во время повторного голосования считают, что реформы ускорятся. Замедление и откат реформ соответственно ожидают 17,59% (11,19%) и 8,33% (4,2%) опрошенных.

По словам экономиста инвестбанка Morgan Stanley Алины Слюсарчук, ключевой для Украины в настоящее время является судебная реформа.

"Первый вопрос, который мне обычно задают инвесторы, - не о рынке труда и даже не о войне на востоке страны. Он касается борьбы с коррупцией, судебной реформы, наличия структурных преобразований. То есть, это наиболее важный вопрос", - сказала она на конференции.

Главный экономист инвестгруппы Dragon Capital Елена Белан отметила, что намерения и стремления новых властей очень быстро проявят себя в макроэкономической ситуации.

"Независимо от того, кто будет избран, если новая власть продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, будет придерживаться правильной политики, а не принимать популистские решения, есть потенциал для снижения учетной ставки на 2-3 процентных пункта", - сказала она.

Схожего мнения придерживается и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, отметивший, что успехи новой власти будут прямо зависеть од того, насколько они опираются на экспертное мнение.

"Я уверен: в Украине ситуация действительно улучшится, если каждый из имеющихся кандидатов, который намерен возглавить страну, будет выполнять инструкции, подготовленные экспертами. Конечно, само собой важно лицо, которое будет избрано на эту должность, но общество и международные партнеры вряд ли позволят будущему главе государства существенно отклониться от курса реформ", - сказал он.

В 9-й инвестиционной конференции CFA Society Ukraine приняло участие около 300 финансовых и инвестиционных экспертов.

Теги: #эксперты #опрос #реформы #выборы
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