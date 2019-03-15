Ассоциации-члены УРБ поддержали инновационные инструменты защиты прав потребителей

В рамках ХІ Консумерского фестиваля «Время действовать!» в Киеве состоялся круглый стол «СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», приуроченный ко всемирному дню прав потребителей.

Активисты консумерского движения Украины (всеукраинская федерация потребителей «Пульс», всеукраинское движение «Молодежь за права потребителей»), эксперты и представители реального сектора экономики (профильные бизнес-ассоциации-члены УРБ) обсудили особенности инновационных инструментов для эффективной защиты прав потребителей. Организаторы – Киевский национальный торгово-экономический университет (КНТЕУ) вынесли в повестку дня вопросы цифровизации в торговле и рисков для потребителей, обзор смарт-технологий для потребителей (презентовали результаты мониторинга фискальных чеков через Е-реестр). Были обсуждены примеры нарушений прав потребителей в сфере торговли топливом, сложной электроникой, проблемы внедрения «е-билета» на общественном транспорте.

Особый интерес вызвал доклад участников рабочей группы при министерстве финансов Украины о разработке сервиса по доступу к информации, хранящейся в электронном реестре фискальных чеков (е-реестре). Сервис находится в открытой части Электронного кабинета ГФС, доступ к которой осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности по ссылке: https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check

«Возможность использования электронного реестра существовала в стране с 2013 года, но не использовалась. А в 2018 году мы поддержали создание такого продукта, для того чтобы этот сервис мотивировал потребителей получать фискальные чеки в отраслях, подпадающих под фискализацию, - рассказал член рабочей группы при министерстве финансов Украины, председатель Ассоциации товарно-денежного обращения, член Украинской Рады Бизнеса Андрей Панасюк. – Таким образом, фискальный чек используется теперь не только в налоговых целях, он станет гарантией выданного расчетного документа установленного образца, по которому легко идентифицировать продавца и требовать от него добросовестного отношения к правам потребителя».

О выдаче фискальных чеков и о том, как в настоящее время работает е-реестр рассказала Ольга Фреюк, активист всеукраинского движения «Молодежь за права потребителей». Ольга представила результаты мониторинга 300 фискальных чеков, собранных молодежью и неравнодушными потребителями с ноября 2018 по февраль 2019 года. Студенты КНТЭУ через кабинет налогоплательщика на сайте ГФС Украины проверили фискальные чеки, выданные оф-флайн продавцами Киева, Киевской области, Черкасской, Черновицкой, Полтавской, Житомирской, Донецкой и Одесской областей. Общий массив расчетных документов был разделен на 7 групп: бензин, лекарства, алкоголь, табак, продовольственные (все, кроме алкоголя), техника, гаджеты, непродовольственные (одежда, мебель - все кроме техники и гаджетов). Особое внимание уделили товарам, подлежащих по законодательству Украины обязательной фискализации (топливо, сложная техника, сигареты, лекарства). Экспертами было обнаружено «отсутствие зарегистрированного чека» или отсутствие информации по документам:

Группа топливных материалов (бензин, газ) в 30% случаев.

Табачные изделия - до 40%.

Алкогольные товары - 20%.

Лекарственные средства - 3%.

Техника и электроника - 12,5%.

Участники круглого стола отметили, что в секторе торговли электроникой выдача товарных чеков производится невзирая на то, что сложная техника с гарантийным талоном с 2017 года подлежит фискализации и единственным законным документом при ее продаже служит фискальный чек.

По мнению участников круглого стола, смарт-сервис имеет ряд недостатков, однако применение его для выявления «фейковых» фискальных расчетных документов целесообразно.

София Арасланова, генеральный директор Ассоциации «Украинский импортеры бытовой электроники», участник Украинской Рады Бизнеса, заметила: «Нам кажется, что механизм дальнейшего взаимодействия с нефискальным расчетным документом не доработан. Просим добавить опцию «Написать жалобу на продавца», выдавшего такой незарегистрированный на сервере ДФС фискальный чек, рассмотреть эту жалобу и принять соответствующие меры».

Участники круглого стола сошлись во мнении, что подобные смарт-инструменты будут способствовать детенизации экономики Украины, ведь стейкхолдером процесса становится потребитель, чьей лояльностью очень дорожат продавцы. С этой целью представители нефтегазовой ассоциации Украины Олег Зубченок, Алина Горюнова и Сергей Деревцов продемонстрировали онлайн-карту заправочных станций , которые не выдают расчетные документы. Теперь их можно отслеживать в режиме реального времени. «По нашим данным, до 40% рынка топлива, в частности газ, находится в тени» - сказал Олег Зубченок, заместитель президента Нефтегазовой Ассоциации Украины, член Украинской Рады Бизнеса. - И это несет намного больше рисков, чем просто уклонение от ответственности - речь идет об уровне безопасности и потребителя, и государства. Ведь из-за этого страна теряет, по нашим подсчетам, около 10 млрд гривен налогов в год.

Анатолий Долинный из ООО «КС-МЕХАТРОНИКС», член корпорации «Укрэлектротранс» и «Украинской федерации индустрии безопасности» (обе ОО - участницы УРБ), обратил внимание на то, что в процессе автоматизации управления общественным транспортом происходят массовые нарушения законодательства в сфере учета расчетных операций. В ряде областных центров это происходит при внедрении коммунальными предприятиями общественного транспорта систем «е-билет». «Нам стоит - сказал он, - обратить внимание на тот факт, что при внедрении автоматизированных систем оплаты проезда под видом «смарт-технологий» может применяться незарегистрированное должным образом оборудование вместо предусмотренных законодательством РРО или билетов с нанесенными типографским способом серией, номером и номинальной стоимостью.

Это происходит в Житомире, Тернополе, Чернигове и других городах, где выдаются псевдобилеты, напечатанные мобильными терминалами на обычной термоленте, что создает угрозу манипулирования значительными объемами наличных средств и нарушает законы Украины, правила конкуренции и права пассажиров на качественную услугу и идентификацию поставщика услуги и факта ее предоставления».

Еще один новый смарт-инструмент по защите прав потребителей - мобильное приложение «Я - инспектор» представил Александр Васильчук, начальник отдела государственной политики в сфере внутренней торговли и защиты прав потребителей департамента развития предпринимательства и регуляторной политики МЭРТ: «Это мобильное приложение, которое будет у каждого в кармане и растолкует требования к конкретному товару со стороны рыночного надзора по описанию в соответствии с нормативно-правовыми актами. Есть необходимость помочь потребителю разобраться с той или иной продукцией и подсказать, на что, кроме фискального чека, обратить внимание. Мы разрабатываем функцию быстрой подачи обращения потребителя в соответствующий орган контроля в случае нарушения его потребительских прав. «Я – инспектор» планируется к запуску осенью 2019 года. Сервисы по проверке фискального чека на сайте ДФС будут подключены на следующих этапах совершенствования программы».

Участники круглого стола, члены ассоциации УРБ поддержали представленные идеи смарт-защиты потребителя и инструменты детенизации экономики. Работа над популяризацией и по распространению смарт-инструментов, как важного шага для создания государством эффективной системы защиты прав потребителей и условий для честной экономической конкуренции в Украине, будет продолжена.