Глава Совета НБУ раскритиковал решение регулятора сохранить учетную ставку на уровне 18%

Председатель Совета Национального банка (НБУ) Богдан Данилишин раскритиковал решение регулятора сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых в марте.

"Экономическая конъюнктура давала основания для снижения учетной ставки. Однако и в марте снижение учетной ставки НБУ не произошло. Считаю, это не будет способствовать поддержке экономического роста. Думаю, пора двигаться к тому, чтобы приоритеты в денежно-кредитной сфере в большей, чем сейчас, степени совпадали с приоритетами развития реального сектора экономики Украины", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

При этом Б.Данилишин добавил, что действия Нацбанка не в полной мере коррелируют с текущей политикой ведущих центробанков мира: "Итак, на фоне тенденций к смягчению монетарной политики (ФРС и НБ КНР) или сохранению ее мягкой (ЕЦБ) Нацбанк Украины сохраняет денежно-кредитную политику относительно жесткой".

Глава Совета отметил, что последствия "кредитной диеты" уже ощущаются - экономика Украины начинает понемногу тормозить. Так, в январе текущего года зафиксировано падение промышленного производства на 3,3% (с коррекцией на эффект календарных дней - на 2,9%), тогда как в январе прошлого года был зафиксирован его рост на 4,3%. В перерабатывающей промышленности в января 2019 года против соответствующего периода прошлого года падение составило 5,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1,6%. "Итак, активизация банковского кредитования промышленных предприятий - актуальна. Среди сдерживающих ее факторов - довольно высокие кредитные ставки", - резюмировал он.

Как сообщалось, НБУ 14 марта вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых. НБУ по итогам предыдущих трех заседаний монетарного комитета - 31 января 2019 года, 13 декабря и 25 октября 2018 года - сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.