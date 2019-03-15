НКРЭКУ намерена проверить 30 облгазов на предмет перепродажи "социального" газа коммерческим предприятиям

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запросила у Государственной регуляторной службы разрешение на проведение внеплановой проверки работы 30 из 44 операторов газораспределительных сетей (ГРС) в режиме суточного балансирования природного газа, сообщила глава регулятора Оксана Кривенко в Facebook.

"В случае получения разрешения от Государственной регуляторной службы будет изучаться соблюдение норм Кодекса ГТС", - написала она.

Согласно опубликованному О.Кривенко запросу о проведении проверки, комиссия получила от оператора ГТС АО "Укртрансгаз" ряд заявлений относительно нарушения операторами норм Кодекса ГТС.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора, проверка связана с возможной перепродажей газсбытами газа, предназначенного для населения, коммерческим компаниям, о чем ранее заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Как сообщалось, Украина 1 марта 2019 года перешла с месячного на суточное балансирование природного газа. До этого внедрение новой системы переносилось трижды – с 1 августа 2018 года на 1 октября, затем – на 1 декабря, и в итоге – на 1 марта 2019 года.

Накануне запланированного на эту дату запуска "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа, в которую входит 20 из 44 операторов газораспределительных сетей (ГРС), а также ассоциация "Газовые трейдеры Украины" заявили о неготовности информационной платформы к корректной работе с 1 марта. В свою очередь, оператор ГТС опроверг данную информацию и заверил, что интерфейс готов к надлежащему выполнению своих функций в штатном режиме (до 1 марта платформа работала в тестовом).

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.