Экономика

13:20 15.03.2019

НКРЭКУ намерена проверить 30 облгазов на предмет перепродажи "социального" газа коммерческим предприятиям

2 мин читать
НКРЭКУ намерена проверить 30 облгазов на предмет перепродажи "социального" газа коммерческим предприятиям

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запросила у Государственной регуляторной службы разрешение на проведение внеплановой проверки работы 30 из 44 операторов газораспределительных сетей (ГРС) в режиме суточного балансирования природного газа, сообщила глава регулятора Оксана Кривенко в Facebook.

"В случае получения разрешения от Государственной регуляторной службы будет изучаться соблюдение норм Кодекса ГТС", - написала она.

Согласно опубликованному О.Кривенко запросу о проведении проверки, комиссия получила от оператора ГТС АО "Укртрансгаз" ряд заявлений относительно нарушения операторами норм Кодекса ГТС.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора, проверка связана с возможной перепродажей газсбытами газа, предназначенного для населения, коммерческим компаниям, о чем ранее заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Как сообщалось, Украина 1 марта 2019 года перешла с месячного на суточное балансирование природного газа. До этого внедрение новой системы переносилось трижды – с 1 августа 2018 года на 1 октября, затем – на 1 декабря, и в итоге – на 1 марта 2019 года.

Накануне запланированного на эту дату запуска "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа, в которую входит 20 из 44 операторов газораспределительных сетей (ГРС), а также ассоциация "Газовые трейдеры Украины" заявили о неготовности информационной платформы к корректной работе с 1 марта. В свою очередь, оператор ГТС опроверг данную информацию и заверил, что интерфейс готов к надлежащему выполнению своих функций в штатном режиме (до 1 марта платформа работала в тестовом).

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Теги: #газ #кривенко #проверки #нкрэку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 15.03.2019
Гройсман поручит "Нафтогазу" и Минфину начать дискуссию с МВФ об отмене PSO

Гройсман поручит "Нафтогазу" и Минфину начать дискуссию с МВФ об отмене PSO

04:48 15.03.2019
Система ПВО Израиля перехватила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа

Система ПВО Израиля перехватила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа

15:01 14.03.2019
Глава "Нафтогаза" прогнозирует снижение в апреле цены импортируемого газа ниже регулируемой PSO для населения

Глава "Нафтогаза" прогнозирует снижение в апреле цены импортируемого газа ниже регулируемой PSO для населения

12:56 14.03.2019
Отсутствие номинаций на газ для ОПЗ предотвратило создание небаланса заказчиком услуг транспортировки

Отсутствие номинаций на газ для ОПЗ предотвратило создание небаланса заказчиком услуг транспортировки

10:40 12.03.2019
Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

02:45 12.03.2019
Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

10:04 11.03.2019
НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн

07:05 11.03.2019
Тимошенко: Цена на газ будет снижена вдвое

Тимошенко: Цена на газ будет снижена вдвое

01:33 11.03.2019
Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

19:12 06.03.2019
Система суточного балансирования зафиксировала факты перепродажи газсбытами "социального" газа коммерческим предприятиям - Коболев

Система суточного балансирования зафиксировала факты перепродажи газсбытами "социального" газа коммерческим предприятиям - Коболев

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Совета НБУ раскритиковал решение регулятора сохранить учетную ставку на уровне 18%

ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на EUR60 млн для финансирования МСП в Украине

Гройсман поручит "Нафтогазу" и Минфину начать дискуссию с МВФ об отмене PSO

JPMorgan выкупил все $350 млн доразмещенных еврооблигаций Украины

Гройсман о предложении набсовета "Нафтогаза" продлить контракт с Коболевым на год: Будем это проговаривать для финализации решений

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" предоставит комплексные бизнес–решения для предприятий "Метинвеста"

Глава Совета НБУ раскритиковал решение регулятора сохранить учетную ставку на уровне 18%

Налогоплательщики в 2018г задекларировали прибыли на 1,3 трлн грн больше, чем годом ранее – ГФС

"Эпицентр" заключил лизинговое соглашение с "ОТП Лизинг" на $14 млн

Американская Jabil инвестировала $16 млн в строительство второго завода по сборке электроники в Закарпатье

"Укрсадвинпром" призывает адаптировать госпрограмму по строительству холодильников для фруктов под ягодные хозяйства

ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на EUR60 млн для финансирования МСП в Украине

Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO автоконцерна в обмане инвесторов

Суд отменил взыскание 24 млн грн с "Укрспирта"

Кассационный суд подтвердил правомерность расторжения «АвтоКапиталом» контракта с экс-дилером в Запорожье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА