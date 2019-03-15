Налогоплательщики в 2018г задекларировали прибыли на 1,3 трлн грн больше, чем годом ранее – ГФС

Налогоплательщики задекларировали 9,5 трлн грн доходов, что на 1,3 трлн грн больше по сравнению с показателем 2017 года, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"При этом по Украине наблюдается адекватный темп роста налога (на доходы) при росте доходов. Так, при темпе роста доходов в 116,2% темпы роста налога составляют 117% (по сравнению с показателями за 2017 год – ИФ)", – сообщила ГФС на своем сайте в пятницу.

По результатам 2018 года налогоплательщики задекларировали 97,55 млрд грн налога на прибыль, что на 14,2 млрд грн, или 17%, превышает аналогичный показатель за 2017 год, уточнила ГФС.

В то же время, по итогам четвертого квартала 2018 года ведомство начислило 30 млрд грн налога на прибыль (без НАК "Нафтогаз Украины"), что на 18% превысило сумму начислений за аналогичный период 2017 года.

При этом компании, которые обслуживаются в Офисе крупнейших налогоплательщиков, задекларировали к уплате 63,7% общей суммы налога на прибыль - почти 20,8 млрд грн, в главном управлении Киева - 15,2%, или почти 5 млрд грн, отметила ГФС.