Экономика

11:42 15.03.2019

ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на EUR60 млн для финансирования МСП в Украине

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ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на EUR60 млн для финансирования МСП в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ЕС запускают кредитную линию EU4Business-ЕБРР объемом EUR60 млн для финансирования проектов малых и средних предприятий (МСП) в Украине, сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Мы запускаем сейчас кредитную линию в Украине. Ее размер - приблизительно EUR60 млн. Линия предназначена для МСП, для использования предприятиями возможностей, которые открываются в связи с Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ГВЗВТ) между ЕС и Украиной", - сказал он.

По словам М.Патроне, в рамках этой кредитной линии заемщики смогут получить долгосрочные кредиты в сумме до EUR3 млн. Кредиты будут предоставляться в гривне.

"Данная кредитная линия – это интеграция в географическом и экономическом плане. После создания ГВЗСТ между ЕС и Украиной перед местными компаниями открылись многочисленные возможности. Запуск кредитной линии EU4Business-ЕБРР дает местным МСП, которые обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране, но на которые пока приходится лишь около 40% ВВП, дополнительный доступ к финансированию для того, чтобы они могли и дальше развиваться, становиться более конкурентоспособными и соответствовать стандартам ЕС", - отметил М. Патроне.

Теги: #кредитная_линия #ебрр #мсп #украина #ес
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