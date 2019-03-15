Экономика

11:25 15.03.2019

Суд отменил взыскание 24 млн грн с "Укрспирта"

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Суд отменил взыскание 24 млн грн с "Укрспирта"

Шестой апелляционный суд отменил взыскание 24 млн грн штрафа с госпредприятия "Укрспирт", наложенного в 2015 году Государственной фискальной службой.

Согласно судебному реестру, соответствующее решение суд принял 6 марта 2019 года. По информации ГП "Укрспирт", данное решение также подтвердил суд кассационной инстанции.

Кроме того, "Укрспирт" сообщил, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9222 о моратории на взыскание активов предприятий спиртовой отрасли, Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается запретить обращение взысканий на активы "Укрспирта" по финансовым санкциям, которые применены до 31 декабря 2015 года, на время до принятия решения о приватизации предприятия. По данным предприятия, общая сумма финансовых санкций ГФС против "Укрспирта" за 2010-2015 год – 1,4 млрд грн.

Как сообщалось, в октябре-2018 суд также отклонил кассационную жалобу ГФС и отменил взыскание 173,6 млн грн с "Укрспирта".

"Укрспирт" – крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. ГП находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Теги: #суд #взыскание #укрспирт
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