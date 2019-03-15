Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO автоконцерна в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила германского автопроизводителя Volkswagen, два его дочерних подразделения и бывшего главного исполнительного директора Мартина Винтеркорна во введении в заблуждение американских инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В период с апреля 2014 года по май 2015 года компания привлекла свыше $13 млрд на американских рынках облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг, в то время как руководство VW знало, что на более чем 500 тыс. дизельных автомобилей в США превышались допустимые нормы по выхлопным газам.

В заявлении SEC говорится, что компания "делала ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам и андеррайтерам относительно качества автомобилей, соответствия экологическим нормам и финансового состояния VW". Скрывая противозаконную схему (программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам), автопроизводитель получил выгоду на сотни миллионов долларов, размещая ценные бумаги по более привлекательным ставкам.

"Эмитенты, пользующиеся американскими рынками капитала, должны предоставлять инвесторам точную и полную информацию, - заявила со-директор отдела правоприменения Стефани Авакян. - Мы утверждаем, что Volkswagen скрыл использовавшуюся десятилетие эмиссионную схему, при этом продавая инвесторам свои облигации на миллиарды доллары по завышенным ценам".

VW указал на "существенные юридические и содержательные недочеты" иска, сообщает Deutsche Welle.

"Volkswagen уже более двух лет назад заключил многомиллиардное соглашение о компенсационных выплатах с министерством юстиции, почти всеми штатами и почти 600 тыс. потребителей в США", - заявил изданию представитель концерна в Вольфсбурге.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции германской компании для устранения технических фальсификаций.

VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $23 млрд в рамках урегулирования скандала.