Экономика

11:21 15.03.2019

Кассационный суд подтвердил правомерность расторжения «АвтоКапиталом» контракта с экс-дилером в Запорожье

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Кассационный суд подтвердил правомерность расторжения «АвтоКапиталом» контракта с экс-дилером в Запорожье

Правомерность действий ЧАО «АвтоКапитал» по разрыву дилерского договора с ООО «АвтоДом Запорожье» подтверждена Кассационным хозяйственным судом Украины – говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте компании.

Рассмотрев кассационную жалобу ООО «АвтоДом Запорожье», суд оставил без изменения Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 20 декабря 2018 года, чем подтвердил правомерностьрасторжения дилерского договора. Таким образом, конфликт между Генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине и экс-дилером в Запорожье завершился в пользу ЧАО «Автокапитал».

«Отклонение кассационной жалобы судом – подтверждение правоты ЧАО «АвтоКапитал». Прозрачность ведения бизнеса, четкое понимание того, кто является нашими партнерами, и абсолютная законность всегда были и остаются для нас приоритетом. Мы приветствуем решение, вынесенное судом, и рады, что в этом деле справедливость восторжествовала, – отметилИгорь Сенюта, руководитель департамента имущественных отношений корпорации УкрАВТО.

Напомним, что в мае прошлого года экс-дилер ООО «АвтоДом Запорожье» инициировал массированную кампанию по дискредитации Генерального представительства Mercedes-Benzв Украине и Корпорации УкрАВТО. Поводом стало якобы неправомерное расторжение представительством дилерского договора с партнером в Запорожье. В процессе разбирательств Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляцию ЧАО «АвтоКапитал» и признал расторжение дилерского договора с ООО «АвтоДом Запорожье» правомерным.

«Для нас крайне важно, что в глазах всего общества была подтверждена наша репутация как компании, неукоснительно соблюдающей законы Украины и высокие требования нашего партнера, – мирового производителя лучших автомобилей», – прокомментировал решение Кассационного суда Игорь Сенюта.

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Интерфакс-Украина
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