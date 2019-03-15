Экономика

10:32 15.03.2019

"ДТЭК Днепровские электросети" в 2018г инвестировали 468 млн грн в модернизацию энергоструктуры

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"ДТЭК Днепровские электросети" в 2018г инвестировали 468 млн грн в модернизацию энергоструктуры

Компания "ДТЭК Днепровские электросети" в 2018 году направила на модернизацию электролиний и оборудования, а также внедрение "умных" технологий 468 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

Так, на строительство, реконструкцию и модернизацию электрических сетей в рамках инвестиционной программы было выделено 390 млн грн.  В целом реконструировано более 27 км электролиний в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Новомосковске, Павлограде.

Из средств, направленных на внедрение "умных" технологий, 65 млн грн было инвестировано в установку smart-счетчиков, позволяющих потреблять электроэнергию по дневному и ночному тарифам, а компании - дистанционно получать показания. В настоящее время "умными" счетчиками обеспечены 247 тыс. клиентов, уточнили в компании.

"ДТЭК Днепровские электросети" входят в операционный холдинг "ДТЭК Сети" в структуре энергетического холдинга ДТЭК, который в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов. "ДТЭК Сети" развивают бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Теги: #модернизация #дтэк #энергоснабжение
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