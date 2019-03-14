Гройсман о предложении набсовета "Нафтогаза" продлить контракт с Коболевым на год: Будем это проговаривать для финализации решений

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство изучит предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении полномочий главы правления компании Андрея Коболева до 22 марта 2020 года для дальнейшего принятия решение.

"Что касается наблюдательного совета. Он внес предложение подписать новый контракт на новых условиях, которые достаточно близки к тому, что я требовал. Это одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство от наблюдательного совета. Будем это проговаривать для финализации решений", - сказал В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Харьков.

Что касается заявлений "Нафтогаза" по ценам на газ, премьер заявил, что правительство ограничило цену, и она не может быть больше 8,55 за кубометр.

"Если "Нафтогаз" сможет продавать дешевле – я это поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю, и вперед. Но в предложении "Нафтогаза" может быть ловушка. Они предлагают отменить ограничения цены. И если мы отменим ограничения, завтра они придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей – ИФ) 10 или 11 грн. Я этого допустить не могу. У нас установлен предел - 8,55. Все, что ниже – полностью поддерживаю и даже требую: чем дешевле продавать газ, тем лучше", - добавил он.