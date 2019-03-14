Трамп ожидает переговоров с Британией по торговому соглашению с "безграничным потенциалом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена в будущем работать над заключением торгового соглашения с Великобританией.

"Моя администрация с нетерпением ждет переговоров с Великобританией по масштабному торговому соглашению. Его потенциал безграничен!" - написал Д.Трамп в четверг в своем микроблоге вTwitter.

На 29 марта намечен выход Великобритании из ЕС. Тогда же страна покинет таможенный союз и общий рынок ЕС.