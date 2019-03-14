Экономика

14:03 14.03.2019

НБУ допускает ухудшение инфляционных ожиданий на фоне увеличения правительством социальных расходов

1 мин читать
НБУ допускает ухудшение инфляционных ожиданий на фоне увеличения правительством социальных расходов

Национальный банк Украины (НБУ) видит потенциальные проинфляционные риски в планах правительства увеличить в ближайшие месяцы социальные расходы.

"В ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффект этих отдельных факторов незначительный, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", - сообщается на сайте центробанка.

В то же время НБУ добавляет, что активное укрепление обменного курса гривни, опережающее нынешний прогноз центробанка, наоборот, способствует замедлению инфляции.

Как сообщалось, в Украине 1 марта начался процесс монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут производиться до мая текущего года. В марте правительство планирует направить на выплату субсидий в денежной форме почти 5,7 млрд грн.

Помимо этого сообщалось, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию (около 1,9 млн лиц), в марте-апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию в 2015 и 2016 годах в размере 2,41 тыс. грн.

Кроме того, 1 марта 2019 года введена автоматическая индексация пенсий. Она коснется 8,1 млн пенсионеров, которым сумма выплаты, предположительно, будет повышена в среднем на 255 грн.

Теги: #нбу #прогноз #инфляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 14.03.2019
Глава "Нафтогаза" прогнозирует снижение в апреле цены импортируемого газа ниже регулируемой PSO для населения

Глава "Нафтогаза" прогнозирует снижение в апреле цены импортируемого газа ниже регулируемой PSO для населения

14:17 14.03.2019
НБУ не видит угрозы задержки транша МВФ после отмены КС нормы о незаконном обогащении

НБУ не видит угрозы задержки транша МВФ после отмены КС нормы о незаконном обогащении

14:02 14.03.2019
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

19:31 13.03.2019
Денежная масса в феврале сократилась на 0,2% - НБУ

Денежная масса в феврале сократилась на 0,2% - НБУ

08:50 09.03.2019
На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды - ГСЧС

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды - ГСЧС

17:40 07.03.2019
Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,5% за месяц, 8,8% - за год – Госстат

Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,5% за месяц, 8,8% - за год – Госстат

16:39 07.03.2019
Тренд на укрепление гривни поддерживает благоприятная внешняя конъюнктура - НБУ

Тренд на укрепление гривни поддерживает благоприятная внешняя конъюнктура - НБУ

17:01 05.03.2019
Международные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% – НБУ

Международные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% – НБУ

16:38 05.03.2019
НБУ хочет внести изменения в Положение о лицензировании банков

НБУ хочет внести изменения в Положение о лицензировании банков

10:26 05.03.2019
Укрсоцбанк оспаривает в суде штраф в размере 30,45 млн грн

Укрсоцбанк оспаривает в суде штраф в размере 30,45 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава "Нафтогаза" прогнозирует снижение в апреле цены импортируемого газа ниже регулируемой PSO для населения

НБУ не видит угрозы задержки транша МВФ после отмены КС нормы о незаконном обогащении

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

"Укрзализныця" погасила еврооблигации на $150 млн

Авиакомпания SkyUp создала рабочую группу по отслеживанию инцидентов с Boeing 737 MAX, отзывать заказ не планирует

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп ожидает переговоров с Британией по торговому соглашению с "безграничным потенциалом"

Гонконгские регуляторы оштрафовали крупнейшие банки мира на $100 млн за нарушения при IPO

"Укрзализныця" погасила еврооблигации на $150 млн

Отсутствие номинаций на газ для ОПЗ предотвратило создание небаланса заказчиком услуг транспортировки

МИБ намерен увеличить уставный капитал на 21,7% за счет капитализации части прибыли

ГУ Нацполиции в Львовской области объявило тендер на ОСАГО

Сервис по заказу такси Bolt запускается во Львове

Lufthansa сократила планы наращивания пассажировместимости, но ожидает повышения выручки в 2019г

Страховая "Евразия" выплатит более $2 млн по факту крушения Boeing 737 МАХ в Эфиопии

Агрегатный завод ГП "Завод им.Малышева" закупил новое высокоточное оборудование для производства комплектующих для двигателей бронетехники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА