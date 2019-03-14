Экономика

14:02 14.03.2019

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых, сообщается на веб-сайте центробанка в четверг.

Соответствующее решение №199-рш "О размере учетной ставки" утверждено правлением центробанка 14 марта 2019 года.

Как сообщалось, НБУ по итогам предыдущих трех заседаний монетарного комитета - 31 января 2019 года, 13 декабря и 25 октября 2018 года - сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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