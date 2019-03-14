Экономика

13:32 14.03.2019

Гонконгские регуляторы оштрафовали крупнейшие банки мира на $100 млн за нарушения при IPO

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Гонконгские регуляторы оштрафовали крупнейшие банки мира на $100 млн за нарушения при IPO

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) оштрафовала четыре международных банка на общую сумму 786,7 млн гонконгских долларов ($100 млн) за нарушения при проведении IPO китайских компаний.

Наказанию подверглись швейцарский банк UBS AG, британский Standard Chartered, а также американские Morgan Stanley и Bank of America. UBS также лишится лицензии на осуществление консалтинговой деятельности применительно к корпоративным финансам сроком на один год.

Как сообщает Financial Times, штраф стал рекордным в истории гонконгского регулятора.

Банки были наказаны за недобросовестную деятельность при подготовке IPO китайских компаний, которые впоследствии были признаны виновными в махинациях с бухгалтерскими отчетами, а их акции подверглись делистингу.

Акции UBS в ходе торгов в четверг дорожают на 0,2%, бумаги Standard Chartered дешевеют на 0,7%. Капитализация Morgan Stanley и Bank of America на предварительных торгах в Нью-Йорке повышается на 0,1%.

Теги: #гонконг #нарушение #регулятор #штраф
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