Экономика

12:56 14.03.2019

Отсутствие номинаций на газ для ОПЗ предотвратило создание небаланса заказчиком услуг транспортировки

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Отсутствие номинаций на газ для ОПЗ предотвратило создание небаланса заказчиком услуг транспортировки

Информационная платформа суточного балансирования природного газа оператора газотранспортной системы (ГТС) АО "Укртансгаз" (УТГ), отклонив подтверждение номинации на газ для ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, Южный Одесской обл.), предотвратила возможность создания заказчиком услуг транспортировки ООО "Энергетический эквивалент" небаланса.

Согласно пресс-релизу УТГ, оператор ГТС на основании письма от оператора газораспределительной сети (ГРС) ПАО "Одессагаз" (в письме к УТГ "Одессагаз" запрашивает данные о наличии у поставщика ресурсов природного газа в объеме 60 млн куб. м) получил информацию о запланированном объеме потребления на март. Исходя из запланированного потребления ОПЗ, "Энергетический эквивалент" как поставщик (по давальческому договору) газа для завода должен был предоставить необходимый уровень финансового обеспечения.

"ООО "Энергетический эквивалент" подало оператору ГТС номинацию, не достаточно обеспечив ее финансово. По этой причине заказчику отказано в услуге транспортировки газа, его номинация была отклонена через информационную платформу ", – отметили в УТГ.

В компании также напомнили, что ОПЗ является наибольшим должником "Укртрансгаза", его совокупный долг перед оператором составляет 434 млн грн. Кроме того, предыдущие поставщики газа для завода накопили перед оператором ГТС долг в 400 млн грн за услуги балансирования.

Как сообщалось, ОПЗ заявил о невозможности возобновления работы из-за проблем с поставками природного газа на предприятие. В частности, там заверили, что "Укртрансгаз" затребовал размер финансового обеспечения, рассчитанный на основании максимальной мощности работы предприятия, при которой его предельное суточное потребления газа составляет 2 млн куб м газа. В настоящее время, установленное на заводе оборудование, не позволяет предприятию потреблять более 500 тыс. куб м газа. Кроме того, согласно производственным планам на март ежесуточное потребление газа заводом не должно превышать 74 тыс. куб м. При этом расчет суммы финобеспечения, исходя из максимальной возможности потребления газа, был применен в связи с негативным опытом работы УТГ с экс-давальцами, накопившими долги перед оператором ГТС.

Теги: #гтс #газ #утг #транспортировка #опз
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