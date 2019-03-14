Экономика

11:08 14.03.2019

Lufthansa сократила планы наращивания пассажировместимости, но ожидает повышения выручки в 2019г

2 мин читать
Lufthansa сократила планы наращивания пассажировместимости, но ожидает повышения выручки в 2019г

Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG, вторая по величине в Европе, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года почти на 39%, а также зафиксировала небольшое снижение по итогам года в целом на фоне роста топливных затрат и падения цен на авиабилеты.

Авиаперевозчик принял решение замедлить расширение пассажировместимости в летний период до 1,9% с ранее планировавшихся 3,8%, чтобы поддержать цены. Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, летнее расписание аэропортов уже перегружено, что затрудняет поиск слотов для новых рейсов.

Вместе с тем Lufthansa рассчитывает на рост выручки в 2019 году темпами "в середине первого десятка" (4-6%), хотя широкий диапазон прогноза рентабельности предполагает возможность ее существенного ослабления по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль Lufthansa в октябре-декабре упала до 343 млн евро с 560 млн евро за аналогичный период 2018 года. Выручка авиакомпании повысилась на 6%, до 8,95 млрд евро.

По итогам 2018 года в целом Lufthansa зафиксировала чистую прибыль на уровне 2,16 млрд евро против 2,34 млрд евро годом ранее. Выручка поднялась на 1%, до 35,84 млрд евро.

Годовая EBIT без учета разовых расходов снизилась на 4% до 2,84 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали ее на уровне 2,75 млрд евро.

Топливные расходы Lufthansa за прошлый год выросли примерно на 850 млн евро, а затраты, связанные с задержкой и отменой рейсов, - на 518 млн евро.

Дивиденды сохранены на прежнем уровне - 80 евроцентов на акцию.

В 2019 году авиаперевозчик ожидает рентабельность по скорректированной EBIT от 6,5% до 8% (в 2018 году - 7,9%). Дальнейшее сокращение затрат в расчете на единицу пассажирской перевозки должно компенсировать дополнительные топливные расходы в размере 650 млн евро.

Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включая Germanwings) и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress. В 2018 году они перевезли рекордное количество пассажиров - более 142 млн человек. Кроме того, в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец декабря насчитывал свыше 135 тыс. человек.

Акции Lufthansa упали в цене на 4,7% в ходе торгов во Франкфурте в четверг. С начала года капитализация компании поднялась на 16% после падения на 35% в 2018 году и превысила 10,5 млрд евро.

Теги: #выручка #авиакомпания #lufthansa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 05.03.2019
Снижение нормы обязательной продажи экспортной выручки до 30% в краткосрочном периоде существенно не повлияет на объемы продаж валюты на межбанке - банкиры

Снижение нормы обязательной продажи экспортной выручки до 30% в краткосрочном периоде существенно не повлияет на объемы продаж валюты на межбанке - банкиры

16:35 05.03.2019
"Метинвест" в декабре нарастил выручку на 5,6% к ноябрю, но снизил скорректированную EBITDA на 44%

"Метинвест" в декабре нарастил выручку на 5,6% к ноябрю, но снизил скорректированную EBITDA на 44%

15:44 28.02.2019
SkyUp переезжает из аэропорта "Киев" в терминал F аэропорта "Борисполь" с 31 марта

SkyUp переезжает из аэропорта "Киев" в терминал F аэропорта "Борисполь" с 31 марта

17:30 22.02.2019
НБУ допускает отмену нормы об обязательной продаже экспортной выручки

НБУ допускает отмену нормы об обязательной продаже экспортной выручки

18:04 06.02.2019
Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% в краткосрочном периоде не отразится на курсе гривни - банкиры

Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% в краткосрочном периоде не отразится на курсе гривни - банкиры

11:36 06.02.2019
НБУ с 1 марта снижает норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%

НБУ с 1 марта снижает норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%

07:53 05.02.2019
Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

13:36 11.01.2019
НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты или полностью ее отменить

НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты или полностью ее отменить

11:12 10.01.2019
Ernest Airlines с 21 января отменяет рейсы из Львова в Венецию и Милан

Ernest Airlines с 21 января отменяет рейсы из Львова в Венецию и Милан

11:30 25.12.2018
СК "ВУСО" заключила договор страхования с авиакомпанией "Джоника"

СК "ВУСО" заключила договор страхования с авиакомпанией "Джоника"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авиакомпания SkyUp создала рабочую группу по отслеживанию инцидентов с Boeing 737 MAX, отзывать заказ не планирует

Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Керченского моста –МинВОТ

Денежная масса в феврале сократилась на 0,2% - НБУ

Госавиаслужба Украины приостановила полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX

Набсовет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на год, урезав зарплату вдвое

ПОСЛЕДНЕЕ

МИБ намерен увеличить уставный капитал на 21,7% за счет капитализации части прибыли

ГУ Нацполиции в Львовской области объявило тендер на ОСАГО

Сервис по заказу такси Bolt запускается во Львове

Страховая "Евразия" выплатит более $2 млн по факту крушения Boeing 737 МАХ в Эфиопии

Агрегатный завод ГП "Завод им.Малышева" закупил новое высокоточное оборудование для производства комплектующих для двигателей бронетехники

Авиакомпания SkyUp создала рабочую группу по отслеживанию инцидентов с Boeing 737 MAX, отзывать заказ не планирует

Boeing прекратил поставки самолетов модели 737 MAX, но производство продолжается, есть планы его наращивания

Санкции против поддерживающих Мадуро стран допустимы - глава Минэнерго США о возможных новых санкциях против Роснефти

Нефть торгуется у максимума за четыре месяца, Brent поднялась до $67,83

Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Керченского моста –МинВОТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА