Экономика

11:05 14.03.2019

Страховая "Евразия" выплатит более $2 млн по факту крушения Boeing 737 МАХ в Эфиопии

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Страховая "Евразия" выплатит более $2 млн по факту крушения Boeing 737 МАХ в Эфиопии

Страховая компания "Евразия" в рамках своей доли ответственности готовит страховую выплату в размере более $2 млн по факту крушения са-молета Boeing 737 МАХ в Эфиопии, сообщила компания.

"Мы получили уведомление о произошедшем событии и готовы осуществить выплату своей доли по убытку в самые кратчайшие сроки после получения документов. Лимит ответственности "Евразии" по договору перестрахования составляет более $2 млн (почти 760 млн тенге)", - заявил исполнительный директор АО "СК "Евразия" Шакир Иминов, слова которого приводятся в сообще-нии.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиаката-строфа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Теги: #эфиопия #boeing #ethiopian_airlines #boeing_737_max #евразия #выплата
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