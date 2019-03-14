Авиакомпания SkyUp создала рабочую группу по отслеживанию инцидентов с Boeing 737 MAX, отзывать заказ не планирует

Украинская авиакомпания SkyUp создала рабочую группу из сотрудников производственных подразделений, которая будет отслеживать, собирать и обрабатывать информацию об инцидентах с самолетами Boeing 737 МАХ 8, для выработки плана дальнейших действий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"На сегодняшний день планы авиакомпании SkyUp Airlines о приобретении Boeing 737 MAX 8 остаются в силе. До ввода в эксплуатацию ВС данного типа мы располагаем достаточным количеством времени для сбора информации о результатах расследования и ее тщательного анализа", - считает генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

По его словам, специалисты SkyUp Airlines находятся в постоянном взаимодействии с представителями корпорации Boeing, проводят постоянные консультации по всем вопросам, связанных с эксплуатацией и поддержанием летной годности имеющегося парка самолетов, а также ВС, ожидающихся к поставке.

В то же время Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) предписало авиакомпаниям Евросоюза временно отказаться от полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. При этом авиаперевозчикм из третьих стран, выполняющим рейсы, в том числе и транзитные, на Boeing 737 MAX временно ограничен доступ в воздушное пространство Евросоюза.