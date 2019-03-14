Boeing прекратил поставки самолетов модели 737 MAX, но производство продолжается, есть планы его наращивания

Авиационная корпорация Boeing в минувшую среду прекратила поставки своих авиалайнеров серии 737 MAX после того, как их полеты были запрещены в США. Ранее от их использования отказались практически все страны мира, а ряд государств закрыл свое воздушное пространство для этой модели, сообщили источники в компании.

Запреты вызваны катастрофой самолета в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и произошедшей ранее аварией в Индонезии, жертвами которой стали почти 190 человек.

"Кто будет принимать самолеты, которые нельзя использовать?" - заявил журналистам на условиях анонимности один из источников.

Корпорация производит 52 авиалайнера в месяц, однако источники не уточнили, сколько из них составляет семейство Boeing 737 MAX.

Вместе с тем, по их словам, компания продолжает производство этой модели на заводе под Сиэтлом, в планах - наращивание производства с июня. Производители избегают остановки производства, поскольку это нарушает цепочку поставок и может привести к промышленным сбоям.