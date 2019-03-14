Экономика

09:04 14.03.2019

Нефть торгуется у максимума за четыре месяца, Brent поднялась до $67,83

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Нефть торгуется у максимума за четыре месяца, Brent поднялась до $67,83

Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,28 (0,41%) - до $67,83 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,15 (на 0,26%) - до $58,41за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до $67,55 за баррель, WTI - на $1,39 (2,44%), до $58,26 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit. Участники рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.

Теги: #мир #утро #нефть #цена
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