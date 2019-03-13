Денежная масса в феврале сократилась на 0,2% - НБУ

Денежная масса в Украине в феврале 2019 года сократилась на 0,2%, или 1,97 млрд грн - до 1 трлн 256,27 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в среду.

По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена сокращением наличных средств в обращении вне банков - на 1,6%, до 343,362 млрд грн, тогда как остатки по депозитам возросли на 0,3% - до 908,203 млрд грн.

В целом с начала года объем денежной массы сократился на 1,7%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в феврале возрос на 1,2% - до 544,876 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 1% - до 363,326 млрд грн.

С начала года депозитный портфель банков сократился на 0,2%, в том числе в инвалюте - на 1,8%, тогда как в нацвалюте возрос на 0,9%.

Доходность депозитных продуктов в нацвалюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,3 процентных пункта (п.п.) – до 14% годовых, в инвалюте снизилась на 0,3 п.п. - до 2% годовых.

Процентная ставка по депозитам для населения по итогам февраля выросла в нацвалюте на 2,6 п.п. – до 14,5% годовых, в инвалюте - на 0,7 п.п., до 3,3% годовых.

В целом за два первых месяца года ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 1,8 п.п., тогда как по валютным снизилась на 0,2 п.п.; ставка по депозитам в нацвалюте для населения повысилась на 3,5 п.п., инвалюте - на 0,9 п.п.

Кредитный портфель банков в феврале сократился на 2,1% - до 1 трлн 36,962 млрд грн. В том числе объем кредитов в инвалюте сократился на 5,5% - до 433,294 млрд грн, тогда как в национальной валюте возрос на 0,5% - до 603,669 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков сократился на 3,3%, в том числе в национальной валюте - на 1,6% и иностранной - на 5,6%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце снизилась на 2,2 п.п. - до 17,8% годовых, валютных повысилась на 0,2 п.п. - до 5,4% годовых.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам февраля снизилась на 2,5 п.п. – до 32% годовых, в инвалюте подскочила на 11,1 п.п. - до 18% годовых.

В целом первые два месяца года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне снизилась на 0,1 п.п., в инвалюте - на 0,5 п.п.; для населения в нацвалюте не изменилась, в инвалюте выросла на 9,7 п.п.

Денежная база в феврале снизилась на 1,3% - до 423,237 млрд грн. Снижение с начала года составило 2,9%.

Чистые международные резервы в феврале сократились на 2,3% - до $9,348 млрд. Сокращение с начала года составило 3,1%.

Данные по задолженности банков по кредитам рефинансирования не уточняются.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, в том числе в декабре на 3,9%. Денежная база в декабре увеличилась на 0,8%, а за весь минувший год – на 9,2%.