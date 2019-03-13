Проект Lipki Island бизнесмена Тигипко на Рыбальском полуострова включает 36 домов на 15 тыс. жителей

Девелоперская компания City One Development (Киев), выступающая партнером группы "ТАС" в проекте застройки Рыбальского полуострова, представила проект Lipki Island в рамках международной специализированной выставки недвижимости MIPIM в Каннах (Франция), сообщила консалтинговая компания UTG (Киев).

Согласно данным официального сайта Lipki Island City Resort, проект включает 36 домов этажностью от 2 до 30 этажей на 6,2 тыс. квартир. Площадь участка составляет 40 га, общая площадь комплекса – 927,7 тыс. кв. м. При этом площадь подземной части (паркинги) комплекса составит 208,3 тыс. кв. м, надземной – 719,4 тыс. кв. м. Ожидаемое количество жителей – 15,4 тыс. человек.

Кроме того, проект включает бизнес-центр общей площадью 58,2 тыс. кв. м (арендная – 43,5 тыс. кв. м), а также встроенные коммерческие помещения на 44,4 тыс. кв. м. (арендная – 33,3 тыс. кв. м).

Также в проекте предусмотрен детский садик на 307 детей и школа на 1,11 тыс. учеников.

Как сообщалось, в начале марта пресс-служба группы "ТАС" сообщила, что девелоперская компания City One Development (Киев) Валерия Кодецкого выступит партнером группы "ТАС" в проекте застройки неиспользуемой в промышленных целях территории на Рыбальском полуострове.

Как сообщалось, бизнесмен Сергей Тигипко на днях в интервью журналу "Новое время" сообщил о планах построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве жилой массив и большой торгово-офисный центр (ТОЦ).

Корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября сообщили о подписании пакета документов о продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" с новым владельцем – компанией Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Наивысшая цена одной акции, по которой Еwins Liмiтеd (Кипр) приобретала акции ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату его приобретения, составляет $93,0026272. В частности, компания стала владельцем 3 225 723 простых именных акций общества, что составляет 94,034697% от уставного капитала общества.

Умножение наивысшей цены покупки одной акции на общее количество приобретенных акций выводит на максимальную оценку покупки указанного пакета акций в $300 млн.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты) и аптечный, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты. Основателем "ТАС" является Сергей Тигипко.

Как сообщалось, в конце 2017 года стало известно, что Валерий Кодецкий после 11 лет управления компанией UDP выходит из состава акционеров, в связи с перепрофилированием бизнеса группы, и концентрируется на развитии собственного девелоперского бренда City One Development.

По договоренности сторон, вновь созданная компания продолжила участвовать в совместных текущих девелоперских проектах с компанией UDP в качестве девелопера и соинвестора. В частности, в портфель City One Development по состоянию на февраль-2019 входят такие проекты как ЖК "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "Святобор", др.