Экономика

17:15 13.03.2019

Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель

2 мин читать
Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на данных министерства энергетики США о сокращении запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:33 кв увеличилась на $0,76 (1,14%), до $67,43 за баррель.

Фьючерс на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,18 (2,07%), до $58,05 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 672 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с. Снижение зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

Тем временем импорт нефти снизился на 254 тыс. б/с, до 6,75 млн б/с.

Экспорт нефти уменьшился на 257 тыс. б/с, до 2,55 млн б/с, бензина - вырос на 20 тыс. б/с, до 931 тыс. б/с.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:48 13.03.2019
Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

09:47 13.03.2019
США планируют заставить Иран снизить экспорт нефти до нуля - Помпео

США планируют заставить Иран снизить экспорт нефти до нуля - Помпео

09:36 13.03.2019
Кофе арабика подешевел на торгах в Нью-Йорке до минимума с 2006г

Кофе арабика подешевел на торгах в Нью-Йорке до минимума с 2006г

19:31 11.03.2019
Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

10:02 11.03.2019
Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

01:33 11.03.2019
Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

18:19 06.03.2019
Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

09:54 06.03.2019
Нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США

Нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США

09:45 06.03.2019
Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

12:00 05.03.2019
Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на год, урезав зарплату вдвое

"Укрзализныця" планирует передать в концессию Николаевский и Хмельницкий вокзалы

В Украине начнут производить инверторы для солнечных электростанций

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект Lipki Island бизнесмена Тигипко на Рыбальском полуострова включает 36 домов на 15 тыс. жителей

Набсовет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на год, урезав зарплату вдвое

В Украине пока нет четких правил работы новой модели оптового рынка э/э, которую планируют запустить с 1 июля – "Энергоатом"

"Запорожсталь" с другими предприятиями "Метинвеста" увеличила бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на 7,5%

"Укрзализныця" планирует передать в концессию Николаевский и Хмельницкий вокзалы

В Украине начнут производить инверторы для солнечных электростанций

Суд заблокировал покупку Веревским морпорта и МЖК в Ильичевске за 0,9 млрд грн

Египет, Ливан, ОАЭ и Греция присоединились к ограничению полетов Boeing-737 Max

Гройсман поручил Минфину выделить Киеву по 200 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА