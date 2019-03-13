Набсовет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на год, урезав зарплату вдвое

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил Кабинету министров продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева до 22 марта 2020 года.

Согласно обнародованному изданием "Экономическая правда" письму за подписью главы НС Клэр Споттисвуд, соответствующее предложение было единогласно поддержано советом на заседании 11 марта.

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Уровень зарплаты главы НАК предлагается сократить вдвое от действующего – до 520,5 тыс. грн, без выплаты ежемесячных и квартальных премий. В то же время А.Коболев может претендовать на премии по результатам работы за 2019 год при условии создания до 1 января 2020 года готового к сертификации оператора ГТС и увеличения добычи газа.

Как сообщалось, контракт с действующим главой НАК Андреем Коболевым истекает 22 марта 2019 года. В феврале 2019 года набсовет "Нафтогаза" направил премьер-министру письмо, в котором подтвердил необходимость продления трудового договора с А.Коболевым на три года с повышением ему зарплаты.

В то же время В.Гройсман заявил, что правительство с 23 марта объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Согласно распоряжению Кабмина о проведении конкурсного отбора на должность главы правления НАК, он ожидает от НС НАК "Нафтогаз Украины" и МЭРТ подачи до 14 марта предложений о персональном составе правления компании.

Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.