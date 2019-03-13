В Украине пока нет четких правил работы новой модели оптового рынка э/э, которую планируют запустить с 1 июля – "Энергоатом"

Текущее состояние подготовки к запуску новой модели оптового рынка электроэнергии с 1 июля свидетельствует о наличии ряда пробелов в организации будущей системы его работы, заявил генеральный директор обособленного подразделения "Энергоатом – Трейдинг" НАЭК "Энергоатом" Сергей Бедин в интервью "Энергореформе".

"Большие опасения вызывает тот факт, что у нас в отрасли мало специалистов, которые понимают, что будет с 1 июля. Например, сегодня никто не знает, как именно будет продаваться электроэнергия, начиная с этой даты. Как мы сможем продать свою электроэнергию трейдерам, поставщикам и так далее?", - задался вопросом С.Бедин.

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По его словам, из-за неготовности нормативной базы к 1 июля "Энергоатом" не успеет заключить прямой контракт, а также к этому моменту не запустится рынок "на сутки вперед". "Будет работать только внутрисуточный и балансирующий рынок. И то не на все часы первых суток работы. Никто над этим не задумывался еще, все готовятся, а вот как именно все это будет происходить, не знает никто", - заявил руководитель "Энергоатом – Трейдинг".

По его словам, необходимо вносить определенные изменения в нормативную базу, чтобы рынок "на сутки вперед" и рынок двусторонних договоров смогли организационно запуститься чуть раньше, чем они начнут фактически работать.