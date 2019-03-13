"Запорожсталь" с другими предприятиями "Метинвеста" увеличила бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на 7,5%

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, вместе с другими запорожскими предприятиями "Метинвеста" – "Запорожогнеупором", "Запорожкоксом" и Запорожским литейно-механическим заводом - в 2018 году увеличил финансирование конкурса социальных проектов среди общественных организаций, муниципальных учреждений и жителей города "Мы - это город" на 7,5% по сравнению с 2018 годом – до 5,7 млн грн (в 2018-м - 5,3 млн грн).

Как сообщается на корпоративном сайте предприятия, 12 марта состоялся торжественный старт конкурса социальных проектов "Мы – это город", организованного комбинатом "Запорожсталь".

При этом отмечается, что более 300 представителей общественных организаций, инициативных запорожцев и экспертов социального проектирования приняли участие в стартовом мероприятии конкурса "Мы – это город" в 2019 году.

"Масштабность конкурса "Мы – это город" возможно оценить не его финансированием, а количеством участников, которое ежегодно растет и объединяется в реализации социальных инициатив. Наша общая цель - комфортное, процветающее Запорожье, наша общая ценность - объединение ради будущего города, в котором живут сотни тысяч людей", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.

Также сообщается, что экспертный совет конкурса "Мы – это город", в который вошли представители промышленных предприятий-грантодателей, компетентные представители крупных общественных организаций и научного сообщества, возглавил топ-менеджер "Метинвеста" Виктор Бусько.

Прием заявок будет осуществляться до 21 апреля включительно по направлениям: улучшение инфраструктуры города; культура, образование, спорт; волонтерство и патриотизм.

При этом напоминается, что за все время существования конкурса "Мы – это город" запорожцы подали к участию 1233 заявки, 230 лучших реализованы. Грантовый фонд конкурса за этот период составил 15,3 млн грн.

Согласно данным предприятия, в 2017 году бюджет конкурса составлял 3,7 млн грн, 2016- м – 2,4 млн грн, 2015-м – 1,7 млн грн, 2014-м - 1,1 млн грн, 2013-м - 700 тыс. грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.