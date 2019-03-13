Экономика

13:00 13.03.2019

Гройсман поручил Минфину выделить Киеву по 200 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

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Гройсман поручил Минфину выделить Киеву по 200 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству инфраструктуры по просьбе мэра Киева Виталия Кличка выделить по 200 млн грн бюджетных средств на строительство Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

"Я дам необходимые поручения Министерству финансов, Министерству инфраструктуры и всем заинтересованным, чтобы совместно с КГГА разработать техническое задание и предоставить очередную поддержку в реализации этих важных проектов", - сказал В.Гройсман в ходе правительственного заседания в среду в ответ на выступление В.Кличко.

Ранее В.Кличко отмечал, что за все годы строительства Подольско-Воскресенского моста было потрачено около 5 млн грн бюджетных средств, для завершения требуется еще 7 млн грн. При условии надлежащего финансирования проект может быть завершен за 1,5-2 года.

В.Кличко подчеркнул, что город уже начал инфраструктурный проект по продлению зеленой ветки киевского метро на Виноградарь, имея в виду подготовительные работы по сооружению новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Теги: #киев #метро #мининфраструктуры #гройсман #минфин
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