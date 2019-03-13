Экономика

12:58 13.03.2019

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

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Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые получат гранты для реализации энергоэффективных мероприятий.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионально развития Геннадий Зубко на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве во вторник.

В настоящее время на объектах ОСМД проведен энергоаудит и разрабатываются проекты необходимых мероприятий по сокращению энергопотребления.

Как сообщалось, вначале февраля Координационный совет доноров Фонда энергоэффективности и Мультидонорский трастовый фонд, созданный для поддержки реформы энергоэффективности в Украине, утвердили грантовую политику Фонда энергоэффективности.

Для первых 300 проектов рекомендуемый размер гранта составит: для пакета А ("легкий") – 40%, для пакета Б ("комплексный") – 50%. А также дополнительно "плюс" 20% для ОСМД, в которых проживает более 50% субсидиантов.

Выплата грантов будет производиться в равных долях из Фонда энергоэффективности и Мультидонорского трастового фонда. Выделенные средства будут покрывать энергоаудит, проектную документацию, материалы, оборудование и стоимость работ в процентах в соответствии с грантовой политикой.

Как сообщалось, в апреле-2018 ЕС, Германия и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создании Мультидонорского фонда, и в июне Украина получила первый транш в размере EUR50 млн.

В декабре-2018 Европейский союз предоставил второй транш на поддержку Фонда энергоэффективности в размере EUR54 млн.

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн на поддержку Фонда энергоэффективности.

Теги: #зубко #гранты #энергоэффективность #осмд
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