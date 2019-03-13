Экономика

12:40 13.03.2019

Кабмин предложит Раде отменить обязательство местных органов власти ежегодно утверждать ставки местных налогов

1 мин читать
Кабмин предложит Раде отменить обязательство местных органов власти ежегодно утверждать ставки местных налогов

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде отменить обязательство местных органов самоуправления утверждать ежегодно ставки местных налогов и сборов.

Соответствующий законопроект с изменениями в Налоговый кодекс правительство утвердило на заседании в среду без обсуждения, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно экспертному заключению к законопроекту, которым располагает агентство, местные органы власти смогут принимать ставки таких налогов и сборов бессрочно или на несколько лет, в том числе смогут пересматривать их ежегодно при необходимости.

Законопроект также предлагает применять данные о денежной оценке земель для определения базы налогообложения единым налогом предпринимателей четвертой группы.

Теги: #налоги #бюджет #децентрализация #ставки #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:17 12.03.2019
Евросоюз добавил 10 стран, включая ОАЭ, в список "налоговых гаваней"

Евросоюз добавил 10 стран, включая ОАЭ, в список "налоговых гаваней"

21:42 11.03.2019
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

19:23 11.03.2019
В Берлине не говорят, предлагал ли вице-президент США Пенс отправить германский флот в Керченский пролив

В Берлине не говорят, предлагал ли вице-президент США Пенс отправить германский флот в Керченский пролив

18:40 11.03.2019
Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

18:38 11.03.2019
Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

17:30 11.03.2019
Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

16:57 11.03.2019
Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

13:37 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

13:31 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

12:54 11.03.2019
Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

Украина доразмещает евробонды-2028 на $350 млн

Монетизация субсидий на оплату ЖКХ услуг проходит планово и без сбоев – Ощадбанк

В ЕС введен временный запрет на полеты Boeing-737 Max 8 и Max 9

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман поручил Минфину выделить Киеву по 200 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

Фонд энергоэффективности отобрал первые 15 ОСМД, которые получат финансирование

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

Украина доразмещает евробонды-2028 на $350 млн

Монетизация субсидий на оплату ЖКХ услуг проходит планово и без сбоев – Ощадбанк

АМКУ разрешил испанской Acciona приобрести более 50% проекта солнечных электростанций "Арцыз-Солар" бизнесмена Хмельницкого

Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

Самолеты Boeing-737 Max 8 летают только над Северной Америкой и Индией

Авиавласти США не планируют останавливать эксплуатацию Boeing 737 Max после крушения самолета Ethiopian Airlines

В ЕС введен временный запрет на полеты Boeing-737 Max 8 и Max 9

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА