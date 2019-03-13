Кабмин предложит Раде отменить обязательство местных органов власти ежегодно утверждать ставки местных налогов

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде отменить обязательство местных органов самоуправления утверждать ежегодно ставки местных налогов и сборов.

Соответствующий законопроект с изменениями в Налоговый кодекс правительство утвердило на заседании в среду без обсуждения, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно экспертному заключению к законопроекту, которым располагает агентство, местные органы власти смогут принимать ставки таких налогов и сборов бессрочно или на несколько лет, в том числе смогут пересматривать их ежегодно при необходимости.

Законопроект также предлагает применять данные о денежной оценке земель для определения базы налогообложения единым налогом предпринимателей четвертой группы.