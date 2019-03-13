Украина доразмещает евробонды-2028 на $350 млн

Украина размещает допэмиссию еврооблигаций со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, сообщается на сайте Министерства финансов.

Таким образом, общий номинальный объем выпуска возрос до $1,6 млрд.

Ставка купона по ценным бумагам составляет 9,75% годовых. Цена размещения в сообщении не уточняется.

Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.

Единственным организатором выпуска выступил международный инвестбанк J.P. Morgan.

Как сообщалось, Украина в октябре прошлого года разместила еврооблигации на $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних – на $1,25 млрд.

Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75% годовых. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% годовых и около 10% годовых.

Организаторами выпуска евробондов Украины выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.