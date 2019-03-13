Экономика

09:48 13.03.2019

Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

2 мин читать
Нефть дорожает 3-ю сессию подряд из-за слухов об ОПЕК+ и данных API о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду третью сессию подряд, рынок реагирует на сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+, а также на сюрприз Американского института нефти (API), объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 кв поднялись на $0,21 (0,31%) - до $66,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,29 (на 0,51%) - до $57,16 за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 9 центов (0,14%), до $66,67 за баррель, а WTI завершила предыдущий день на отметке $56,87 за баррель - на 8 центов (0,14%) выше, чем в понедельник.

ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года, это самый обсуждаемый вариант, сообщил журналистам в Хьюстоне во вторник источник, близкий к картелю. По его словам, сделку предлагается продлить с теми же квотами или чуть облегчить их.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. За 10 отчетных периодов с начала года запасы сократились всего на 640 тыс. баррелей, отмечает API.

При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 5,8 млн баррелей - вдвое больше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов увеличились на 195 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 16:30 кв. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне из-за экономического и политического кризиса. Санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, стали еще одним ударом для нефтяной отрасли страны.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 13.03.2019
США планируют заставить Иран снизить экспорт нефти до нуля - Помпео

США планируют заставить Иран снизить экспорт нефти до нуля - Помпео

09:36 13.03.2019
Кофе арабика подешевел на торгах в Нью-Йорке до минимума с 2006г

Кофе арабика подешевел на торгах в Нью-Йорке до минимума с 2006г

19:31 11.03.2019
Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

10:02 11.03.2019
Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

01:33 11.03.2019
Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

18:19 06.03.2019
Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

09:54 06.03.2019
Нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США

Нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США

09:45 06.03.2019
Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

12:00 05.03.2019
Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

08:51 05.03.2019
Нефть дешевеет после роста днем ранее, цена Brent - выше $65,3 за баррель

Нефть дешевеет после роста днем ранее, цена Brent - выше $65,3 за баррель

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЕС введен временный запрет на полеты Boeing-737 Max 8 и Max 9

Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

Слушания по делу "Укрнафты" в Стокгольмском арбитраже запланированы на апрель – Минюст

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Самолеты Boeing-737 Max 8 летают только над Северной Америкой и Индией

Авиавласти США не планируют останавливать эксплуатацию Boeing 737 Max после крушения самолета Ethiopian Airlines

В ЕС введен временный запрет на полеты Boeing-737 Max 8 и Max 9

Visa назначила Чирву из "Смарт-Холдинга" региональным менеджером в Украине и Молдове

Член набсовета Deutsche Bank высказался против слияния с Commerzbank

Госгеонедр приостановила действие спецразрешения "Пром-Энерго продукт" на Васищевскую газоконденсатную площадь

"Днепропресс" в 2018г сохранил чистую прибыль почти на уровне 2017г

Shell собирается к началу 2030-х гг. стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире

Минтранс Турции временно запретил полеты Boeing-737 Max

МАУ пополнила флот Embraer 195, до конца года ожидает второй самолет этого типа и три самолета Boeing 737 MAX 8

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА