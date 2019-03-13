Самолеты Boeing-737 Max 8 летают только над Северной Америкой и Индией

США, Канада и Индия остались единственными странами, продолжающими эксплуатацию самолетов Boeing-737 Max 8, следует из данных Flightradar24.

К этому часу в небе находятся 38 самолетов этого типа, в том числе 22 - над территорией США (American Airlines, Southwest Airlines), 6 - над территорией Канады (Air Canada, WestJet), 5 - над Тихим океаном (на маршрутах между Канадой и Гавайями), еще 5 - над Индией (SpiceJet).

Таким образом, в мире осталось пять авиакомпаний, продолжающих эксплуатировать самолеты Boeing-737 Max 8.

В семейство Boeing-737 Max входят также модели 7, 9 и 10. Самолеты моделей 7 и 10 сейчас не летают. Модель 9 продолжают эксплуатировать американская United Airlines (в небе над Северной Америкой сейчас три их самолета), панамская Copa Airlines (в небе два самолета) и таиландская Thai Lion Air (в небе два самолета).

Всего по состоянию на январь 2019 года авиакомпаниям было поставлено 350 самолетов этого семейства.

Самолет Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Модели Boeing-737 Mах - новейшие и важнейшие для американской Boeing. Лайнеры Boeing-737 Mах 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких воздушных судов.