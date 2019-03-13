Авиавласти США не планируют останавливать эксплуатацию Boeing 737 Max после крушения самолета Ethiopian Airlines
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продолжит использовать самолеты Boeing 737 Max, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
"FAA продолжает тщательно анализировать все имеющиеся данные и совокупные показатели безопасности от операторов и пилотов Boeing 737 Max. До сих пор наш обзор не показывает системных проблем в функционировании и не дает оснований для приказа о приостановке эксплуатации воздушных судов", - говорится в сообщении.
В документе также отмечается, что "если будут выявлены какие-либо проблемы, влияющие на дальнейшую летную годность самолета, FAA примет незамедлительные и надлежащие меры".
Как сообщалось, ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico, приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8.
В Китае также предписали всем внутренним авиакомпания приостановить полеты на самолетах Boeing 737 Max 8.
При этом некоторые государства приостановили эксплуатацию всей линейки самолетов семейства Boeing 737 Max и закрыли свое воздушное пространство для полетов этих авиалайнеров. Среди таких стран - Великобритания, Австралия, Оман и Индия.
Однако не все западные страны последовали этому примеру и ввели запрет. В частности, например, никакие ограничения на эксплуатацию этих самолетов не стали вводить США и Канада.
Самолет Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.