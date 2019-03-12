"Днепропресс" в 2018г сохранил чистую прибыль почти на уровне 2017г

ЧАО "НПО "Днепропресс" (Днепр), крупный производитель агрегатов и машин для тяжелой промышленности, в 2018 году получило чистую прибыль в размере 7,1 млн грн, что почти совпадает с аналогичным показателем 2017 года (7,17 млн грн).

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании, намеченного на 18 апреля, нераспределенная прибыль к 1 января 2019 года составила 30,32 млн грн (годом ранее – 29,62 млн грн).

Текущие обязательства НПО за год выросли почти на 10% - до 115,33 млн грн, долгосрочные отсутствуют.

За минувший год компания сократила суммарную дебиторскую задолженность на 29,6% до 14,43 млн грн, а активы в целом выросли на 8% до 146,95 млн грн.

Акционеры на собрании намерены, в частности, рассмотреть вопрос о перевыборах наблюдательного совета, распределении полученной прибыли.

НПО "Днепропресс" также сообщило в системе раскрытия НКЦБФР о назначении генеральным директором с 13 марта сроком на год Ферхат Мехмет Арифа Намоглу, ранее занимавшего должности директора ООО "Юнимакс Украина" и финдиректора ООО "Либератор".

Такое решение принял набсовет НПО "Днепропресс" 12 марта, освободив от должности гендиректора проработавшего на ней около трех месяцев Александра Филиппи по собственному желанию.

НПО "Днепропресс" специализируется на производстве кузнечно-прессового оборудования для различных сегментов тяжелой промышленности, насосов и оборудования для нефтегазовой промышленности, всех видов запасных частей.

Согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2017 года, крупнейшим акционером компании являлся Игорь Воронов с пакетом 49,3%.

В 2017 году предприятие сократило чистый доход на 12% к 2016 году, до 181,04 млн грн., чистая прибыль снизилась на 11%, до 7,17 млн грн.