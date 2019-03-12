Экономика

20:48 12.03.2019

Shell собирается к началу 2030-х гг. стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире

1 мин читать
Shell собирается к началу 2030-х гг. стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире

Royal Dutch Shell Plc планирует за 12-15 лет стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире, для чего будет инвестировать до $2 млрд в год в подразделение новой энергетики, заявил директор этого подразделения Мартен Ветселар в интервью Bloomberg TV.

"Мы полагаем, что в начале 2030-х годов сможем стать крупнейшей компанией мира в сфере генерации электрической энергии, - сказал он. - Электроэнергетика интересует нас не потому, что нам нравится происходившее в последние 20 лет; мы заинтересованы в ней, поскольку считаем, что нам понравится то, что будет происходить в следующие 20 лет".

Сейчас Shell - вторая нефтедобывающая компания мира по рыночной капитализации.

В сфере энергогенерации Shell рассчитывает на доходность вложений от 8% до 12% в год, отметил М.Ветселар.

Пока Shell приобрела британского поставщика электроэнергии First Utility, оператора систем подзарядки электромобилей NewMotion и долю в американской компании Silicon Ranch Corp., специализирующейся на солнечной энергетике. Кроме того, сейчас обсуждается еще ряд сделок, в том числе покупка нидерландской Eneco.

Вместе с тем аналитики отмечают, что планы Shell потребуют существенного пересмотра стратегии, дополнительных инвестиций и новых слияний и поглощений в сфере производства и транспортировки электроэнергии.

Теги: #shell
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 03.12.2018
Shell привяжет бонусы руководства к цели по углеродным выбросам

Shell привяжет бонусы руководства к цели по углеродным выбросам

16:15 21.11.2018
Shell сократила разрыв в зарплатах мужчин и женщин до 18,6%

Shell сократила разрыв в зарплатах мужчин и женщин до 18,6%

10:14 01.11.2018
Shell увеличила скорректированную прибыль в III кв. на 51%

Shell увеличила скорректированную прибыль в III кв. на 51%

14:20 19.10.2018
Shell перестала спонсировать Лондонскую национальную галерею

Shell перестала спонсировать Лондонскую национальную галерею

10:08 02.10.2018
Shell и партнеры инвестируют $31 млрд в СПГ-проект в Канаде

Shell и партнеры инвестируют $31 млрд в СПГ-проект в Канаде

11:46 26.07.2018
Прибыль Shell подскочила почти в 4 раза во II квартале

Прибыль Shell подскочила почти в 4 раза во II квартале

12:25 08.05.2018
Shell продает всю долю в Canadian Natural за $3,3 млрд

Shell продает всю долю в Canadian Natural за $3,3 млрд

14:13 01.02.2018
Qatar Petroleum включила Мексику в сферу своих интересов

Qatar Petroleum включила Мексику в сферу своих интересов

17:16 04.01.2018
Shell продает производство и сбыт СУГ в Гонконге, не смог продать НПЗ в Дании

Shell продает производство и сбыт СУГ в Гонконге, не смог продать НПЗ в Дании

13:22 13.12.2017
Shell приостановила добычу нефти и газа на двух платформах из-за ремонта трубопровода Forties

Shell приостановила добычу нефти и газа на двух платформах из-за ремонта трубопровода Forties

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

Слушания по делу "Укрнафты" в Стокгольмском арбитраже запланированы на апрель – Минюст

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов - ГСЧС

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Visa назначила Чирву из "Смарт-Холдинга" региональным менеджером в Украине и Молдове

Член набсовета Deutsche Bank высказался против слияния с Commerzbank

Госгеонедр приостановила действие спецразрешения "Пром-Энерго продукт" на Васищевскую газоконденсатную площадь

"Днепропресс" в 2018г сохранил чистую прибыль почти на уровне 2017г

Минтранс Турции временно запретил полеты Boeing-737 Max

МАУ пополнила флот Embraer 195, до конца года ожидает второй самолет этого типа и три самолета Boeing 737 MAX 8

"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 млн грн

Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

На создание на базе НАУ Международного центра подготовки пилотов в 2019г планируется выделить 90 млн грн

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА